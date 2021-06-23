За омулевую рыбалку обязали заплатить

В Иркутской области суд взыскал с жителя села Еланцы ущерб, причиненный незаконным выловом омуля. Мужчине придется выплатить более 276 тыс. рублей.

В феврале прошлого года браконьер на льду Байкала сетями добыл 76 экземпляров омуля, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Напомним, вылов этой рыбы запрещен.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

В добровольном порядке ущерб не был возмещен и Байкало-Ангарский транспортный прокурор подал иск.

Ольхонский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

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