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Новый вид липаровых рыб получил название карепрокт Шмидта. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые нашли нового обитателя в Беринговом море

Российские специалисты обнаружили новый вид рыб в Беринговом море - представителя семейства липаровых. Открытие стало результатом совместной работы рыбохозяйственного института ВНИРО и Зоологического института РАН.

Новый вид липаровых рыб получил название карепрокт Шмидта (Careproctus schmidti), рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Семейство липаровые (Liparidae, или морские слизни (snailfishes)), насчитывает до 32 родов и более 400 видов, распространенных преимущественно в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана. Отсутствие внешних элементов скелета и мягкое студенистое тело делает этих рыб трудными для изучения. Систематика группы активно разрабатывается, новые виды описываются и в настоящее время, в том числе из северной части Тихого океана, отметили в институте.

Род Careproctus включает до 140 видов, около 50 из которых обитают в Северной Пацифике, включая Берингово море. Экземпляр, который по своим признакам отличался от известных видов, обнаружили в ходе траловой донной съемки в северо-западной части Берингова моря, на континентальном склоне Алеутской котловины в диапазоне глубин 852-862 м.

Работы проводили на НИС «ТИНРО» в сентябре 2018 г. в Западно-Беринговоморской зоне. Необычного представителя глубоководной ихтиофауны после поимки сфотографировала и зафиксировала на борту научного судна ведущий научный сотрудник отдела морских рыб Дальнего Востока ВНИРО, к.б.н. Елена Ведищева. Дальнейшую обработку вида и его описание проводила ведущий специалист по липаровым рыбам, старший научный сотрудник Зоологического института РАН, к.б.н. Наталья Чернова.

Вид назвали в честь Петра Юльевича Шмидта (1872 - 1949 гг.), русского и советского зоолога и ихтиолога, сотрудника Зоологического музея АН СССР (ныне ЗИН), автора капитальных работ по фауне рыб дальневосточных морей.

Судя по глубинам поимки, вид относится к мезобентальной фауне. Район его нахождения располагается на северном склоне Алеутской котловины, изолированной от остальных вод Тихого океана Алеутской грядой и подводными хребтами Ширшова и Бауэрса. Этот участок находится в зоне влияния Беринговоморского склонового течения, переносящего водные массы от юго-востока Берингова моря вдоль склона в северо-западном направлении. В летний период здесь формируется ветровой апвеллинг, сопряженный с подъемом глубинных вод. Эти факты дают основание полагать, что карепрокт Шмидта относится к другому фаунистическому комплексу, чем многочисленные виды карепроктов из Охотского и Японского морей, находящихся в зоне воздействия иных водных масс.

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  • Новый вид липаровых рыб получил название карепрокт Шмидта. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Район поимки Careproctuss chmidti в Беринговом море. Изображение предоставлено пресс-службой ВНИРО
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