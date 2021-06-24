Камчатских браконьеров поймали с поличным

На юге Камчатки трое браконьеров с уловом нерки и чавычи были застигнуты рыбоохраной. Злоумышленникам вменяют нанесение ущерба водным биоресурсам в размере 1,7 млн рублей.

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и общественные инспекторы заметили троих граждан, сплавляющихся на двух лодках по реке Плотникова. Они ловили лососей сетью, а увидев инспекторов, попытались сбежать, бросив снасть.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ, одного из браконьеров удалось задержать, кроме того, из воды вытащили жилковую сеть с рыбой. Изъяты орудие лова, надувная лодка, 148 особей нерки общим весом 197 кг и одна чавыча весом 2,4 кг.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов).

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