Как попасть на форум и выставку в Санкт-Петербурге

Посетителям и участникам Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге нужно будет представить результаты тестирования на коронавирус или сертификат о прививке.

На территории IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia будет действовать усиленный режим безопасности, рассказали Fishnews в пресс-службе компании - оператора мероприятий Expo Solutions Group. Такие решения приняты в связи с пандемией коронавируса.

Доступ на площадку будет возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (материал для анализа должен быть отобран не ранее чем за 72 часа до прохода на мероприятие) или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Это касается всех категорий участников форума и выставки: экспонентов, делегатов, представителей СМИ, организаторов, персонала.

Эти же документы нужно будет всегда иметь при себе для предъявления контролирующим органам по запросу.

На выставке будет организована вакцинация от коронавирусной инфекции, однако прививка в рамках мероприятия не является выполнением условий для предоставления права прохода.

Организаторы также подчеркнули, что на площадке необходимо строго соблюдать меры предосторожности, использовать средства защиты: респираторные маски, перчатки, дезинфицирующие средства, - соблюдать социальную дистанцию, отказаться от приветственных рукопожатий.

«Проведение дегустаций на территории мероприятия строго запрещено. Прием пищи будет разрешен только в специально отведенных местах», - подчеркнули в ESG.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2021 пройдут в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июля. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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