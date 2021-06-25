Ученые открыли проект по исследованию рек Камчатки

Специалисты на Камчатке выполнят экологическую оценку рек района Авачинской группы вулканов. Планируется определить влияние природных химических соединений на водные биоресурсы.

Русское географическое общество и Кроноцкий заповедник запустили проект «Камчатская экспедиция: комплексная экологическая оценка рек района Авачинской группы вулканов Камчатки». В научную группу вошли сотрудники МГУ, КамчатНИРО, ИПЭЭ РАН и Кроноцкого заповедника, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Как отметили авторы проекта, склоны водосборной территории Авачинского залива сложены вулканическими породами. Размывая их, вода транспортирует в океан массу природных химических элементов, появляющихся в результате вулканической деятельности.

«Для изучения экологического состояния водных потоков с вулканов Авачинский и Козельский, оценки вклада природных и антропогенных факторов в формирование гидрохимического режима рек и изменение экосистем, а также для выявления возможных воздействий со стороны водосборной территории на акваторию Авачинского залива мы начали в этом году специальные научные работы. Перед началом половодья, в конце мая и начале июня, было произведено обследование водотоков на участке от Сухой Авачинской речки до реки Мутная, впадающей в реку Налычева. Отобраны образцы донных отложений для последующих лабораторных исследований по различным параметрам, установлены автоматические регистраторы гидрологических показателей. Во всех реках взяты пробы воды для определения элементного состава», – рассказал руководитель проекта, доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов.

На основе полученных данных о химическом составе воды и донных отложений в лаборатории воссоздадут химические соединения, имитирующие природные смеси камчатских рек. Уровень их токсичности специалисты изучат во время серии экспериментов на стандартных тест-объектах биотестирования (планктонные рачки, личинки комаров), а также на ранней молоди мальмы. Она является самым распространенным и массовым обитателем рек, впадающих в Авачинский залив.

Токсикологические тесты продолжатся в июне-июле, а в августе ученые вернутся на реки для дальнейших полевых изысканий.

Напомним, что Авачинская группа состоит из вулканов Ааг, Арик, Корякский, Авачинский и Козельский.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews