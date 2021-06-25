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Ущерб от браконьерского промысла инспектора превысил 4,5 млн рублей. Фото пресс-службы Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)

Инспектора по охране ООПТ осудили за масштабное браконьерство

В Республике Саха (Якутия) бывший госинспектор заповедника «Усть-Ленский» получил три года условно за незаконный вылов рыбы на охраняемой территории. Ущерб водным биоресурсам превысил 4,5 млн рублей.

В октябре 2019 г. инспектор прибыл на остров Самойловский в Булунском районе для контроля за соблюдением режима охраны.

Рядом с островами Самойловский и Столб злоумышленник в течение трех недель незаконно выловил 6 сибирских осетров, 5 нельм, 8 тайменей, 855 муксунов, 34 экземпляра чира и 244 арктических омулей, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия). По его данным, лов велся за пределами участков для любительского и спортивного рыболовства.

Отмечено, что инспектор свободно передвигался по территории кордона «Самойловский» на служебном снегоходе «Буран». Для браконьерства он использовал сети, металлические пешни, лопату, металлические сетки для просеивания льда.

В СУ обратили внимание, что мужчина категорически не признавал вину в совершенном преступлении. «Используя возможности средств массовой информации, он пытался оправдать свои действия, перекладывая ответственность на своих коллег. Неоднократно он жаловался на действия следователей, обвиняя их в незаконных методах следствия, однако все его доводы не наши своего подтверждения», - подчеркнули в пресс-службе.

Суд признал гражданина виновным по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, с причинением особо крупного ущерба. Наказанием стали три года условного срока с двухлетним испытательным сроком.

Также бывший инспектор обязан возместить ущерб водным биоресурсам в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

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Fishnews

  • Ущерб от браконьерского промысла инспектора превысил 4,5 млн рублей. Фото пресс-службы Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)
  • В браконьерском улове преобладали муксун и арктический омуль. Фото пресс-службы Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)
  • Также злоумышленник добыл 6 сибирских осетров. Фото пресс-службы Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)
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