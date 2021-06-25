Рыбоводные акватории Среднего Урала выставили на торги

В Свердловской области объявлен аукцион на 8 рыбоводных участков под пастбищную и индустриальную аквакультуру. РВУ находятся на озерах и Верхнетагильском водохранилище, заявки принимаются до 24 августа.

Организатор торгов - Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в городе Екатеринбурге, а также Сысертском, Туринском, Невьянском городских округах, Верхней Пышме и Верхнем Тагиле.

Площадь акваторий - от 0,6 га до 130 га, стартовые цены - от 500 рублей до 104 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 26 августа в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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