Коми приготовилась к лову семги

В Республике Коми определили объемы и сроки добычи атлантического лосося. Лимиты на реке Печора установили для промышленного и любительского рыболовства.

Региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила освоить 3,55 тонны семги в режиме промышленного рыболовства. Еще 150 кг смогут поймать рыбаки-любители.

И промышленный, и любительский лов атлантического лосося в Коми стартуют с 15 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

Проходными днями для обоих видов добычи семги станут понедельники. На всех промысловых участках планируется вести государственный мониторинг подходов лосося.

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