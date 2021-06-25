Приморье добыло свыше 3 тыс. тонн иваси и скумбрии

Суда рыбодобывающих предприятий Приморского края уже освоили в общей сложности более 3 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Пелагическая путина началась со второй декады мая.

От Приморья на промысле иваси и скумбрии в Южно-Курильской зоне работают два крупнотоннажных судна ООО «Форпост» и одно судно Находкинской базы активного морского рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«На данный момент приморские рыбаки добыли 2 128 тонн сардины-иваси и 976 тонн скумбрии», – сообщил руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко.

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