Форум и выставка переехали на сентябрь

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Решение о переносе сроков продиктовано эпидобстановкой.

В связи с распространением коронавирусной инфекции сроки проведения IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии , морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia перенесены с 6-8 июля на 8-10 сентября 2021 г. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации риски существенно возросли. Приоритетом для нас является безопасность участников, поэтому, несмотря на большую подготовительную работу, принято решение о переносе сроков проведения форума и выставки.

Рассчитываем на понимание со стороны делегатов и всех планирующих посетить площадку гостей», - обратились к участникам в Федеральном агентстве по рыболовству.

В сентябре мероприятия состоятся также в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум».

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