Российских экспортеров в Китай проверяют по видео

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры продолжает видеоинспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, поставляющих продукцию в Китай.

Аудит проводится по программе, согласованной с Главным таможенным управлением КНР. 25 июня состоялось очередное обследование судна одной из крупнейших дальневосточных рыбопромышленных компаний.

Как рассказали Fishnews в НЦБРП, оценивались выполнение мероприятий по профилактике и контролю нераспространения COVID-19, выполнение санитарной программы, действующей на судне, система контроля НАССР, обеспечивающей производство безопасной продукции. Изучались условия производства зарегистрированных на экспорт в Китай видов продукции.

Напомним, Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры разместил на своем сайте анкету для проведения видеоинспекций «Условия Регистрации производителей импортной продукции водного промысла и основные положения сравнительной проверки».

Для проведения видеоаудита также необходимо подготовить основной комплект документов, касающийся производственного процесса, системы менеджмента безопасности продукции, санитарных мероприятий, противоковидных мер, фото и видеоматериалы.

В учреждении подчеркнули, что продолжат содействовать бизнесу для налаживания поставок рыбной продукции в КНР.

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