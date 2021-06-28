На Камчатке задержали три микроавтобуса с неркой

В поселке Усть-Камчатск полицейские и росгвардейцы перехватили 4,7 тонны мороженой потрошеной нерки без документов. Ущерб водным биоресурсам оценивается более чем в 33 млн рублей.

Рыба находилась в трех микроавтобусах. Внимание силовиков привлек мужчина, по очереди перегонявший авто с одной улицы на другую.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю, в одном из микроавтобусов правоохранители обнаружили 95 крафт-мешков с неркой, в двух других - по 70 крафт-мешков этого лосося. Всего изъято 2890 экземпляров красной рыбы.

Документы, подтверждающие легальность вылова и транспортировки нерки, водитель не предъявил. Продукция изъята, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

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