Таможня будет контролировать стоимость по новому приказу

ФТС выпустила приказ, как должна контролироваться таможенная стоимость товаров, которые ввозятся в Россию или вывозятся из нее. Документ вступит в силу через 30 дней после дня официального опубликования.

Порядок действий должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации, установлен приказом ФТС от 21 мая 2021 г. № 436.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регламентирован в том числе порядок действий, совершаемых при изменении сведений, заявленных в декларации, в связи с изменением таможенной стоимости товара; при выявлении признаков недоставерного определения таможенной стоимости.

25 июня документ прошел официальное опубликование и должен вступить в силу с 26 июля.

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