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Побережье залива Сиваш. Фото пресс-службы Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН

Водная блокада Крыма отразилась на обитателях Сиваша

Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала повлияло на состояние залива Сиваш. Исследования показали, что в заливе резко повысилась соленость воды, практически исчезла рыба, однако сформировались огромные популяции артемии и мотыля.

Результаты исследований опубликованы в научном журнале Water, сообщили Fishnews в пресс-службе Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

Залив Сиваш — крупнейшая лагуна Европы — расположен на восточном побережье Крымского полуострова и соединен с Азовским морем узким проливом. Из-за человеческой деятельности соленость в заливе дважды сильно менялась. Изначально Сиваш был гиперсоленым: концентрация соли достигала 140 промилле, что в семь раз больше, чем в Черном море. В 1970-е годы был открыт Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра стала поступать в Крым.

С открытием канала на полуострове стало развиваться поливное земледелие. Дренажные воды с полей попадали в лагуну, вследствие чего соленость в ней уменьшилась до 20-25 промилле.

В 2014 г. Украина перекрыла канал, и Сиваш снова стал гиперсоленым. В настоящее время соленость в заливе варьирует от 100 промилле на юге до чуть более 30 промилле на севере, где он связан с Азовским морем, рассказали в институте.

Биологи ИнБЮМ проанализировали видовой состав и численность микрофитобентоса в пробах воды из разных частей Сиваша. Ученые насчитали 40 видов микроводорослей и цианобактерий.

Сравнение с результатами исследований до закрытия Северо-Крымского канала показало, что после начала «водной блокады» разнообразие микроскопической растительности в лагуне снизилось на 36%. Кроме того, большая часть (69%) ранее обитавших в Сиваше видов водорослей теперь там не встречается, а на замену им пришли другие, более адаптированные к гиперсолености.

Изменение видового состава микрофитобентоса вызвало перестройки во всей экосистеме залива, обратили внимание в ИнБЮМ. Так, в лагуне практически исчезли рыбы, но начали интенсивно развиваться другие ценные виды животных, используемые в качестве корма, — жаброногие рачки артемии и личинки комаров-звонцов (мотыль), в продуктивности которых существенную роль играют микроводоросли.

Другим интересным наблюдением оказалось то, что в частях залива с очень высокой соленостью микроводоросли достигают большей численности. Это объясняют тем, что немногие организмы могут жить в гиперсоленых водах, и поэтому контролировать количество водорослей оказывается некому. Однако маловероятно, что только соленость способствует бурному росту микрофитобентоса, так как в заливе поменялись значения и многих других важных факторов: температуры, содержания кислорода в воде, количества органических веществ, констатировали специалисты.

«Результаты нашей работы ясно свидетельствуют о том, что резкое увеличение солености воды в заливе Сиваш после закрытия Северо-Крымского канала привело к изменению экосистемы лагуны и тяжелой социально-экономической ситуации в регионе: из-за повышения солености в заливе стал невозможен рыбный промысел, снизились возможности поливного земледелия. Однако акцентироваться на негативных последствиях непродуктивно. Переход Сиваша и окружающих его экосистем в новые альтернативные состояния закрывает существовавшие возможности природопользования, но открывает новые, надо только их увидеть. В заливе сформировались огромные популяции рачков артемий и мотыля, их разумная эксплуатация может дать даже больший доход, чем давало рыболовство», — подчеркнула кандидат биологических наук, руководитель лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей Елена Ануфриева.

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