У пограничников Приморья новый руководитель

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю назначен генерал-майор Дмитрий Юдин. Соответствующий указ подписал президент.

Дмитрий Николаевич Юдин родился в 1971 г. Окончил Высшее военное пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, Академию Федеральной пограничной службы России, рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления.

По данным ведомства, военную службу Дмитрий Юдин проходил на руководящих должностях пограничных органов в Дальневосточном регионе, на западных и южных рубежах страны, в центральном аппарате Погранслужбы ФСБ России.

Награжден государственными и ведомственными наградами. Женат, воспитывает троих детей.

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