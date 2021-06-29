«Краскино» заработало без выходных

Автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем (на стороне КНР – «Хуньчунь») перешел на ежедневный режим работы, сообщил Росгранстрой. Теперь АПП работает без выходных с 9:00 до 19:00 по местному времени.

Новый режим работы будет действовать до 31 декабря 2021 г. либо до возобновления пассажирского сообщения между Россией и Китаем, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

В учреждении отметили, что для организации бесперебойной работы погранперехода во время ремонта организован следующий порядок пропуска грузовиков:

- выезжающие из России в КНР автомобили досматривают на импортном направлении в здании грузового модуля;

- въезжающие в Россию из КНР автомобили досматривают на экспортном направлении пассажирского модуля, а при необходимости - на импортном направлении в здании грузового модуля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews