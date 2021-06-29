Южная Корея актуализировала список рыбных экспортеров из РФ

Компетентное ведомство Республики Корея обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых субпродуктов. В документе 877 позиций.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Обновленный список размещен на официальном сайте НЦБРП.

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