Рыбакам приготовили топливные субсидии

Правительство утвердило правила предоставления субсидий для рыбной отрасли на частичную компенсацию топливных затрат. Мера поддержки предназначена для организаций, ведущих промысел в удаленных районах.

Правила утверждены постановлением правительства РФ от 26 июня 2021 г. № 1023, сообщает корреспондент Fishnews. Субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Предусмотрена частичная компенсация прямых понесенных затрат – документально подтвержденных расходов на топливо.

«За счет субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива. Получить финансирование можно будет уже в 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей», - рассказали в пресс-службе правительства.

Соответствующие перечни видов водных биоресурсов, продукции из них и удаленных районов промысла утвердит Министерство сельского хозяйства.

Порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация должна быть опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

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