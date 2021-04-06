Топливные субсидии внесли в госпрограмму

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса. В числе поправок субсидирование части топливных затрат рыбакам, которые работают в удаленных районах промысла.

Обновленная редакция госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на период до 2024 г. утверждена постановлением правительства от 30 марта 2021 г. № 485. В целом она предусматривает уменьшение финансирования из бюджета мероприятий госпрограммы на текущий год с 14,055 млрд рублей до 13,781 млрд рублей.

При этом объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Организация рыболовства» увеличен с 80,6 млн рублей до 549,9 млн рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, это объясняется в первую очередь появлением нового вида субсидий для рыбаков. Они предназначены для компенсации части затрат на приобретение топлива при рыболовстве за пределами исключительной экономической зоны РФ.

В текущем году на топливные субсидии в федеральном бюджете отведено более 461,5 млн рублей. Правда, на последующие годы средства на эти цели в госпрограмму пока не заложены.

По информации пресс-службы кабмина, проект постановления, который установит правила предоставления субсидий, уже разработан Минсельхозом и будет внесен в правительство в ближайшее время. Ожидается, что за счет субсидий рыбодобывающие предприятия смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.

Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

В отраслевом сообществе в целом положительно оценивают новую меру поддержки. Однако руководители ассоциаций рыбопромышленников обращают внимание, что господдержка расширения районов присутствия российских рыбаков требует комплексного подхода, поскольку организация экспедиционного промысла – крайне затратное и рискованное мероприятие.

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