Рыбному экспорту в Нидерланды готовят электронную сертификацию

Российские специалисты разработали проект электронного ветсертификата для поставок рыбы и рыбной продукции в Королевство Нидерландов. Стороны проведут эксперимент по такому экспорту.

Россельхознадзор провел видеопереговоры с Генеральным директоратом по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов и Государственной организацией по безопасности пищевой и потребительской продукции королевства. В совещании также приняли участие представители Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) и посольства Нидерландов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, главной темой стал эксперимент по обмену электронными ветеринарными сертификатами на продукцию животного происхождения при ее взаимных поставках. В частности, обсудили выдачу сопроводительных документов на рыбу и рыбную продукцию, поставляемые из России в Нидерланды.

«Российская сторона разработала проект сертификата и направит его на рассмотрение нидерландским коллегам в ближайшее время. После согласования формы электронного документа начнется эксперимент по экспорту в его сопровождении указанной продукции из РФ в Королевство», - рассказали в пресс-службе.

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