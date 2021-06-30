Для рыболовов НАО хотят добавить участков

В Ненецком автономном округе планируют создать на Печоре дополнительно 11 участков для любительского рыболовства. Предполагается, что первый из них появится в районе деревни Лабожское.

Сейчас проект проходит согласование в Североморском теруправлении Росрыболовства, после чего его рассмотрят в Федеральном агентстве по рыболовству в Москве. Как только будут получены необходимые одобрения, участок включат в перечень рыболовных и выставят на конкурс, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК.

«Мы начнем с одного участка, после чего совместно с Росрыболовством создадим еще 10, и, я думаю, в течение полутора-двух лет на всем протяжении реки Печоры появятся участки, на которых люди по любительским путевкам смогут ловить семгу, сига и другие ценные породы рыб для своих нужд. Цены на путевки регион будет устанавливать самостоятельно», — рассказал руководитель департамента Альберт Чабдаров.

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