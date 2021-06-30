Рыбоводные участки Ленобласти разыграют на торгах

В Ленинградской области объявлен аукцион на 6 пресноводных участков под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 28 июля.

Организатор торгов – Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 1 га до 203 га расположены в Приозерском, Выборгском и Бокситогорском районах.

Стартовые цены – от 8 тыс. до 1,6 млн рублей. Пять РВУ предназначены для пастбищной аквакультуры, один – для индустриальной.

Аукцион предполагается провести 10 августа в Санкт-Петербурге. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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