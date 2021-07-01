Ученые посчитали скат лососей

На Сахалине, Курилах и Камчатке специалисты региональных филиалов ВНИРО провели учет покатной молоди лососей в модельных реках. Результаты этих работ используют для обоснования прогнозируемых объемов вылова.

Сотрудники СахНИРО занимались учетом молоди на реках Сахалина (Кура, Вознесенка, Малая Хузи, Лазовая), Итурупа (Рыбацкая) и Парамушира (Савушкина).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, на реке Малая Хузи исследования провели совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, а на реке Савушкина — с центральным аппаратом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«По предварительной оценке, численность покатников горбуши выросла только в реках, впадающих в залив Анива. В остальных реках численность покатной молоди снизилась на 30% и более», - рассказали в СахНИРО.

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО в сложных гидрометеорологических условиях провели исследования на реках Большая, Утка, Пымта, Колпакова, Воровская, Озерная – на западе полуострова. В восточной части Камчатки работы сосредоточились в акваториях рек Хайлюля и Кичига.

«Практически во всех изученных реках численность покатной молоди горбуши либо сохранялась на среднемноголетнем уровне (например в реке Большая), либо в 2-4 раза превышала среднемноголетнюю численность покатников (например в реках Хайлюля и Пымта). Высокая численность покатной молоди позволяет рассчитывать на многочисленные подходы производителей камчатской горбуши в 2022 году», - отметили в КамчатНИРО.

Также проводился количественный учет смолтов нерки в реке Озерная. В этом году численность смолтов нерки, мигрировавших из озера Курильское на нагул в море, на конец июня оценена на уровне около 4 млн особей.

«Примечательно, что 29 июня было зафиксировано более 2,8 млн смолтов нерки. Столь высокую численность молоди, покинувшей нагульный водоем Курильское озеро за одну ночь, не отмечали с 2010 года», - обратили внимание в филиале.

Фото предоставлены Сахалинским и Камчатским филиалами ВНИРО.

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