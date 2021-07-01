Для поставок артемии в Таиланд подготовили ветсертификат

Россельхознадзор и Департамент рыбного хозяйства Таиланда согласовали ветеринарный сертификат для экспорта цист артемии в королевство.

Электронную версию сертификата обещают разместить на официальном сайте Россельхознадзора.

По законодательству Таиланда импортер обязан подать заявку на получение разрешения на ввоз цист артемии в королевство, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. К заявке должен быть приложен пакет документов:

- сертификат на вылов или иные документы, подтверждающие законность добычи (вылова), или декларация предварительной таможенной очистки, или таможенная декларация, или экспортный сертификат, или ветеринарный сертификат, выданный соответствующим государственным ведомством;

- инвойс;

- авианакладная или коносамент (при наличии).

Также в Россельхознадзоре отметили, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Таиланд, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»).

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