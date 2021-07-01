Летний нерест в Черном море оценит наука

Сотрудники филиала ВНИРО проводят комплексные ихтиологические и гидрохимические исследования в Черном море. Собранные материалы позволят оценить эффективность воспроизводства хамсы и других летненерестующих рыб.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО учувствуют в экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий». Рейс, организованный Институтом биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, начался 29 июня и продлится 26 суток, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Кроме исследований рыб и воды, специалисты филиала будут вести наблюдения за дельфинами – считать их количество, фиксировать поведенческие реакции.

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