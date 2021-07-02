Охотоморская горбуша обещает превысить прогноз

Ученые предполагают, что прогноз вылова охотоморской горбуши будет превышен. По данным съемок преданадромных рыб, к промысловым регионам может подойти 345 млн этих лососей.

Традиционную информацию о ходе лососевой путины на Дальнем Востоке опубликовал Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По состоянию на 28 июня добыто 5319 тонн тихоокеанских лососей. За неделю прирост составил 2512 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, главным объектом промысла по-прежнему остается нерка. Объем ее добычи достиг 4394 тонн - это 83% от общего вылова тихоокеанских лососей. Основные уловы приходятся на Камчатский залив.

Вторую позицию по объему добычи занимает горбуша. На отчетную дату этого объекта взяли 486 тонн, среднесуточный вылов — 67 кг. Основной промысел сосредоточился в водах Северных Курил. «Во всех районах промысла уловы горбуши превышают показатели цикличного года», - обратили внимание во ВНИРО.

Вылов кеты достиг 265 кг, средний вылов за сутки составил 44 кг. По состоянию на 28 июня были добыты также 171 тонна чавычи и 3 кг симы.

Основной промысел сосредоточен в Камчатском крае, вылов в регионе достиг 4695 тонн тихоокеанских лососей (88,3% от общего вылова). Вторую позицию заняла Сахалинская область - 577 тонн (10,9% от общего вылова).

На прошедшей неделе начался промысел нерки в Мейныпильгынской озерно-речной системе (Чукотский автономный округ). Пока здесь рыболовство осуществляется медленными темпами из-за сложной ледовой обстановки: до сих пор на реках, соединяющих озеро с морем, наблюдается ледоход.

В Магаданской области добывают преимущественно нерку. Кроме того, в уловах встречаются гонцы горбуши и кеты. Развивается промысел горбуши в подзоне Приморья (в границах Хабаровского и Приморского краев).

Специалисты продолжают учетные траловые съемки преданадромных лососей. В Беринговом море НИС «Профессор Кагановский» завершило учетную траловую съемку преданадромной горбуши северо-востока Камчатки. Численность рекрутов оценивается на уровне 95 млн рыб.

В прикурильских водах Тихого океана в отчетный день было зафиксировано порядка 649 млн рекрутов. Указанная величина уступает только оценке численности преданадромной горбуши в 2018 г. — 680 млн рыб. Таким образом, специалисты предполагают, что прогноз вылова охотоморской горбуши будет превышен. Численность ее подхода к промысловым регионам может составить порядка 345 млн особей.

Согласно результатам трех разрезов, которые выполнило научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» с охотоморской стороны Большой Курильской гряды, характер преднерестового потока горбуши за неделю не претерпел серьезных изменений — основная масса преданадромных рыб проходит в Охотское море через северные проливы Большой Курильской гряды.

По материалам, полученным учеными Тихоокеанского филиала ВНИРО при дифференциации преданадромной горбуши по качественным показателям, ожидается подход около 300 млн особей горбуши к рекам Западной Камчатки, к рекам Магаданской области и Охотского района Хабаровского края — порядка 25–30 млн особей, к рекам Сахалинской области — 8–10 млн особей.

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