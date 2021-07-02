Рыбакам - представителям КМНС не потребуется нотариус

Министерство сельского хозяйства предложило исключить требование прикладывать к заявке на традиционное рыболовство заверенные копии документов. Это позволит снизить административную нагрузку на представителей коренных малочисленных народов.

Проект изменений в порядок заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас при предоставлении заявок в случае с общинами и физическими лицами необходимо прикладывать копии документов, заверенных в установленном законодательством РФ порядке. Это усложняет процесс. Для снижения административной нагрузки на рыбаков предлагается отказаться от такого требования.

Проект подготовлен с учетом многочисленных обращений граждан из числа коренных малочисленных народов, общин КМНС, сенаторов и депутатов, а также Федерального агентства по делам национальностей, говорится в пояснительной записке.

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