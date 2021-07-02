Владморрыбпорт поставил рекорд по перевалке рыбы

По итогам первого полугодия грузооборот ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по перевалке рыбопродукции составил 243 тыс. тонн, включая товар в контейнерах. Это абсолютный рекорд за всю историю предприятия, отметили в компании.

В 2021 г. Владморрыбпорт сумел существенно увеличить доходную часть бюджета несмотря на коррективы в работе из-за пандемии коронавируса. По итогам пяти месяцев выручка выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

По ее данным, в текущем году контейнерооборот Владивостокского морского рыбного порта увеличился на 17% к уровню 2020 г. благодаря модернизации перегрузочных комплексов. Владморрыбпорт заключил контракты на поставку двух ричстакеров Sany грузоподъемностью 45 тонн каждый и трех терминальных тягачей Kalmar Т2.

Для оказания полного комплекса услуг по обработке контейнеров наряду с контейнерным терминалом порта используются сухие логистические комплексы – «Пасифик Интермодал Контейнер» и «Фреш терминал», рефрижераторная мощность которых составляет 2400 TEU. Перемещает контейнерные грузы резидент свободного порта «Терминал Авто-ВМРП».

«По итогам первого полугодия грузооборот ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по основному виду деятельности - перевалке рыбопродукции - составляет 243 тыс. тонн рыбы, в том числе в контейнерах. Это абсолютный рекорд данного периода за всю историю деятельности предприятия», - подчеркнули в компании.

По ее информации, в нынешнем году единовременное хранение рыбы на терминале порта достигает 47 тыс. тонн.

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