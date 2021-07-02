Улов байкальского омуля обернулся уголовным делом

В Бурятии на берегу Байкала полицейские обнаружили браконьерский улов из омулей и хариусов, ущерб оценивается почти в 1,1 млн рублей. Задержаны двое подозреваемых, они дали признательные показания.

В районе поселка Нижнеангарск правоохранители нашли весельную лодку, в которой находились 295 особей омуля и 6 хариусов. Рыба была добыта сетями - запрещенным здесь орудием лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейским удалось задержать двух подозреваемых – ранее судимых граждан. Они признались в браконьерстве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

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