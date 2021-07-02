На Восточном Сахалине открылся промысел горбуши

Сроки промышленной добычи горбуши на локальном участке в Восточно-Сахалинской подзоне установила региональная комиссия по анадромным. Лов на территории от мыса Острый до реки Сима официально начался 1 июля и продлится до 31 августа.

Дата окончания промысла может быть скорректирована в зависимости от фактических подходов лосося, сообщает корреспондент Fishnews.

Также на заседании комиссии определили периоды пропуска производителей в районе от мыса Елизаветы до мыса Погиби. Проходные дни будут действовать для промышленного рыболовства и КМНС с 00:00 5 июля с интервалом: двое суток пропуска – пятеро суток промысла. В проходной период нужно будет зашить ловушки ставных неводов и прекратить добычу лососей другими орудиями лова.

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