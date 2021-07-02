Лососю готовят ограничения

Минсельхоз опубликовал новую версию проекта приказа об ограничениях на лососевую путину 2021 г. Это меры по Сахалинской области и Хабаровскому краю.

Проект приказа, опубликованный на сайте regulation.gov.ru, предусматривает запрет в этом году на промышленный лов со следующими условиями, сообщает корреспондент Fishnews:

- горбуши, кеты и кижуча в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Елизаветы до мыса Крильон) с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1500 м;

- горбуши и кеты в Амурском лимане (воды, прилежащие к Хабаровскому краю) с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1500 м;

- горбуши и кеты в Амурском лимане (воды, прилежащие к Хабаровскому краю) с применением ставных неводов типа «заездок» с более чем одной глаголью;

- горбуши и кеты в реке Амур с применением плавных сетей ниже по течению от города Николаевск-на-Амуре (ниже линии, соединяющей точки с координатами 53°06'45” с.ш. 140°42'10” в.д. – 53°08'13” с.ш. 140°41'25” в.д.).

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