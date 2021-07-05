В Желтом море собрали первый урожай лосося

В Китае рассказали об успешно проведенном эксперименте по выращиванию лососей в теплой морской воде – на акваферме в Желтом море. Первым урожаем стали около 3 тыс. рыб средней навеской 4 кг.

Качество около 80% этих лососей соответствует стандартам Евросоюза, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на газету Dazhong Daily.

Таким образом успешно завершился шестилетний проект по выращиванию лосося в глубоком море с использованием «умной» рыбной клетки «Шэньлань 1» (Shenlan 1). Площадь этого сооружения - 40 стандартных плавательных бассейнов, а вес - более 1,5 тыс. тонн. «Шэньлань 1» - крупнейшая полностью погружаемая рыбная клетка в мире, отмечают китайские СМИ. Используя эту технологию, рыбоводы КНР намерены выращивать порядка 1,5 тыс. тонн лосося в год (если температура воды останется стабильной).

Проект был инициирован Океаническим университетом Китая (Ocean University of China) в городе Циндао провинции Шаньдун при участии двух компаний из КНР. Объем инвестиций составил 665 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это не первые «лососевые инновации» в стране. В уезде Дуннин провинции Хэйлунцзян выращивают мальков для зарыбления местных рек, а вблизи города Бэньси провинции Ляонин производят товарную семгу с помощью канадской молоди. Однако это северные территории, провинция Шаньдун расположена южнее.

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