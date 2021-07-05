Лососей Канады хотят спасти ограничениями промысла

В Канаде из 138 коммерческих промыслов тихоокеанских лососей в этом сезоне закроют почти 60%. Такие меры принимаются для восстановления стремительно уменьшающихся популяций.

О вводимых ограничениях объявила министр рыболовства, океанов и береговой охраны Бернадетт Джордан. В пресс-релизе правительства Канады отмечено, что сокращение запасов лососей в течение десятилетий вызвано «сложным сочетанием изменений климата, деградации среды обитания и последствий промысловой нагрузки», сообщает корреспондент Fishnews.

Так, по данным Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) общемировой вылов тихоокеанских лососей в 2020 г. был самым низким с 1982 г. Пока не поздно, необходимы «смелые действия», говорится в правительственном сообщении.

«Мы нажимаем на аварийный тормоз, чтобы дать этим популяциям лосося наилучшие шансы на выживание. Решения о введении новых долгосрочных закрытий и постоянном прекращении коммерческого промысла лосося были нелегкими, поскольку они затрагивали людей, общины и доходы», - заявила Бернадетт Джордан.

Сокращения пройдут в рамках канадской Стратегической инициативы по тихоокеанским лососям (Pacific Salmon Strategy Initiative, PSSI). Стоимость PSSI оценивается в 525 млн долларов США. В пресс-релизе она названа «крупнейшей и самой радикальной инвестицией, которую Канада когда-либо делала для спасения дикого лосося».

По информации правительства, ограничения установят как для рыбопромышленников, так и для представителей коренных народов, ведущих коммерческий лов на западе страны.

Также анонсирован следующий шаг: с осени стартует программа выкупа («по справедливой рыночной цене») и дальнейшего аннулирования коммерческих лицензий на промысел лососей.

Канадским КМНС обещали «содержательные консультации» по переходу на более щадящие орудия добычи или на лицензии на вылов не лососевых видов рыб.

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