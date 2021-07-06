Базу для топливных субсидий обещают в этом году

Росрыболовство готовит перечни водных биоресурсов, продукции и промысловых районов для предоставления компаниям топливных субсидий. Предполагается, что такая поддержка распространится только на лов в местах, где применяются меры по сохранению запасов.

Напомним, в конце июня правительство утвердило правила частичного возмещения рыбодобывающим предприятиям топливных затрат. Мера поддержки предназначена для организаций, ведущих промысел в удаленных районах.

Соответствующие перечни видов водных биоресурсов, продукции из них и удаленных районов лова должно утвердить Министерство сельского хозяйства. Готовит эти списки Федеральное агентство по рыболовству.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, перечни находятся в стадии разработки, они будут утверждены в этом году.

«Проект предполагает предоставление субсидий организациям, осуществляющим промысел как в новых, так и уже существующих конвенционных районах РРХО (региональных рыбохозяйственных организаций – прим. ред.) и ИЭЗ государств, с которыми у России заключены двусторонние соглашения. То есть за пределами национальной ИЭЗ субсидироваться будет вылов только в регулируемых районах, где применяются меры по сохранению и управлению рыбными запасами», - рассказали в Росрыболовстве.

В ведомстве отметили, что топливные субсидии довольно широко распространены среди стран, осуществляющих рыбный промысел, - таких как Австралия, Бразилия, Норвегия, Китай, государства Европейского союза, США, Канада, Япония, Республика Корея и ряд других государств. «В соответствии с исследованием Global Fisheries Subsidies, на топливные субсидии приходится более 20% от всего объема рыболовных субсидий в мире», - привела статистику пресс-служба ФАР.

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