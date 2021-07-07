Новые правила рыболовства на Дальнем Востоке опубликовали для обсуждения

Минсельхоз представил проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Важнейший для промысловиков документ необходимо переиздать согласно закону об обязательных требованиях.

Проект правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что по новым требованиям приказ Минсельхоза, принятый в 2019 г., при необходимости внесения изменений должен быть признан утратившим силу, а вместо него должен быть выпущен новый документ.

В сопроводительных материалах отмечено, что проект подготовлен на базе действующей редакции правил и актуализирован с учетом рекомендаций ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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