Трепанговый браконьер пошел на таран

В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту применения насилия к представителю власти. По версии правоохранителей, незаконный ловец трепанга джипом протаранил автомобиль силовика и протащил мужчину своим внедорожником.

Обвиняемому 21 год. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), а также частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Инцидент произошел 6 июня в Хасанском районе на побережье бухты Северной залива Петра Великого. По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов обнаружил пришвартовавшееся маломерное судно, с которого группа лиц перегрузила баки и ведра с трепангом в припаркованный внедорожник.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, силовик перекрыл своим автомобилем движение водителю внедорожника и предъявил служебное удостоверение. Он стал выяснять у находящихся в джипе людей о незаконном улове. При этом открыл дверь и заглянул в салон, потребовав отключить двигатель.

«В это время водитель внедорожника резко начал движение вперед и совершил столкновение с передней частью автомобиля стража порядка, фактически перекрывающего движение. Причиняя физическую боль потерпевшему, обвиняемый на высокой скорости стал двигаться вперед на протяжении не менее 30 метров», - рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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