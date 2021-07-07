Южная Корея хочет создать инновационный промысловый флот

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея намерено до 2025 г. вложить 25,5 млн долларов в разработку энергосберегающих экологичных промысловых судов.

Предполагается использовать гибридный двигатель, пишет корейское издание HelloT. По его информации, для проектирования нового флота уже найдены заинтересованные организации, с ними заключили соответствующие договоры.

Планируется создать суда комплексного промысла, сейнеры и ярусоловы. Разработчики сосредоточатся на электромоторах и батареях, уменьшении их габаритов. Также будет спроектировано другое необходимое оборудование, внимание уделят и оценке безопасности новых агрегатов.

Опытные образцы будут испытаны на промысле. Как сообщает корреспондент Fishnews, инициаторы рассчитывают, что инновационный флот поможет сократить эксплуатационные издержки на 30%, а выбросы парниковых газов – на 25%.

В рамках проекта планируют задействовать мощности малых и средних верфей.

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