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Ученые Астраханского государственного университета разработали приложение для идентификации рыб региона. Фото пресс-службы АГУ

Узнать рыбу поможет искусственный интеллект

Ученые Астраханского государственного университета разработали приложение для идентификации рыб региона - узнать представителей ихтиофауны можно по фотографии.

Мобильное приложение для определения видов рыб Астраханской области - одна из новых разработок проектного офиса «Искусственный интеллект». Он занимается подготовкой и управлением проектами, внутри которых есть элементы машинного обучения.

К разработке приложения по рыбам привлечены сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника и представители биологического факультета АГУ, рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

«Мобильное приложение, которое мы делаем, помогает по фотографии определить вид рыбы. Дальше можно посмотреть, где рыба обитает, каковы ее основные особенности, разрешено ли ее вылавливать в данный период времени, а также что можно из нее приготовить», — поделился руководитель проектного офиса «Искусственный интеллект» Александр Кошкаров.

Представители биосферного заповедника помогают со сбором изображений, а также с подробной информацией по описанию видов рыб.

«Специалисты в области ихтиологии являются экспертным сообществом наряду со студентами и преподавателями биологического факультета АГУ: проверяют, действительно ли собранные фотографии относятся к тому или иному виду. Поэтому от них мы берем экспертные данные, а от себя уже добавляем математику, алгоритмы», — описал процесс Александр Кошкаров.

Сейчас проект проходит этап доработки нейросетевой модели и вскоре будет доступен широкой аудитории в виде приложения для мобильных устройств, отметили в пресс-службе.

«Начинающие рыбаки и туристы, которые посещают Астраханскую область (их даже в период пандемии приехало в регион немало), а порой и местные жители не всегда знают, какие виды рыб существуют помимо самых распространенных. Именно поэтому, я считаю, проект АГУ будет интересен и востребован», — прокомментировал ректор вуза Константин Маркелов.

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