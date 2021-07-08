Российские экспортеры проходят переаттестацию для поставок в Китай

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры сообщил о ходе проверок российских экспортеров, поставляющих рыбные товары в Китай. Китайская сторона потребовала провести массовую переаттестацию в связи с обнаружением следов коронавируса на упаковке.

С 4 июня уполномоченные службы Китая провели видеоаудиты семи рыбоперерабатывающих судов и одного берегового предприятия, экспортирующих рыбную продукцию в КНР, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Участие в мероприятиях принимали представители Россельхознадзора и НЦБРП.

Видеоаудиты проводятся в соответствии с программой, согласованной с Главным таможенным управлением КНР в связи с выявлениями китайской стороной положительных результатов на нуклеиновую кислоту COVID-19 на внешней упаковке российской рыбопродукции.

Работа по проведению видеоаудитов продолжается, об ее итогах будет сообщаться дополнительно, отметили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

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