Китай продолжил видеопроверки российских поставщиков

С 4 июня возобновились видеоаудиты российских рыбоперерабатывающих предприятий и флота, экспортирующих рыбную продукцию в КНР. Такие проверки прошли уже два судна, от китайской стороны ожидают оглашения предварительных результатов.

О проведенных видеоинспекциях сообщил подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По его данным, на 16 июня запланирован аудит еще одного судна.

НЦБРП напомнил, что первые видеоинспекции были организованы в конце 2020 г. – дистанционно проверили одно производственное предприятие и три рыбоперерабатывающих судна. После этого процесс был временно приостановлен «в связи с началом минтаевой путины и другими обстоятельствами, связанными с сезонностью работы предприятий рыбохозяйственного комплекса».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения, китайская сторона запросила видеоаудит для остальных российских экспортеров водных биоресурсов в КНР, на продукции / внешней упаковке продукции которых были выявлены следы COVID-19. Представители Китая заявили: если видеоинспекции не удастся провести до июля, не исключена возможность временного приостановления регистрационного статуса на экспорт для этих предприятий / судов.

НЦБРП разместил на своем сайте анкету для проведения видеоинспекций – «Условия регистрации производителей импортной продукции водного промысла и основные положения сравнительной проверки».

Для аудита также необходимо подготовить основной комплект документов, касающийся производственного процесса, системы менеджмента безопасности продукции, санитарных мероприятий, противоковидных мер, фото- и видеоматериалы, обратили внимание в учреждении.

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