Судак и тарань готовы скатиться из лиманов Кубани

В азовских лиманах Краснодарского края ученые исследовали молодь полупроходных судака и тарани. Предварительные результаты показывают, что все рыбы находятся на покатном этапе развития - это свидетельствует о готовности к скату в море.

Экспедиция сотрудников лаборатории проходных и полупроходных рыб Азово-Черноморского филиала ВНИРО продлилась с 22 июня по 3 июля. Были обследованы водоемы Ахтарско-Гривенской системы лиманов, Темрюкского района, а также Бейсугского нерестово-выростного хозяйства, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Обловы проводились мальковой волокушей по сетке станций. Кроме того, ученые взяли гидробиологические пробы для оценки состава и количества организмов, которыми питается молодь судака и тарани.

Сейчас собранные материалы проходят обработку и анализ в лабораториях филиала.

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