На северо-востоке Сахалина организуют горбушовую рыбалку

Определены сроки организации любительского лова горбуши на Северо-восточном Сахалине – на территории от мыса Елизаветы до мыса Терпения. Рыбалка там продлится с 15 июля до 31 августа.

Период установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. На заседании определили место для организации горбушовой рыбалки – участок Главрыбвода, расположенный в заливах Хангуза и Кету.

Как сообщает корреспондент Fishnews, учреждению выделили 10 тонн горбуши на любительское рыболовство в Восточно-Сахалинской подзоне.

Кроме того, комиссия определила места постановки ставных неводов в Долинском районе, на Кунашире и Итурупе. Также принято решение о периодах пропуска производителей на северо-западном Сахалине – в районе от мыса Елизаветы до мыса Погиби.

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