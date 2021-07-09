Китай указал российским поставщикам на системные нарушения

Уполномоченное ведомство КНР по итогам видеоинспекций российских поставщиков рыбной продукции обратило внимание на ряд системных нарушений. Их перечень привел Россельхознадзор.

Напомним, проводить такие проверки потребовало Главное таможенное управление Китая. Рыбоперерабатывающие предприятия, а также рыболовные и транспортные суда, в партиях продукции которых на территории КНР выявили генетический материал коронавируса, должны быть подвергнуты видеоинспекции со стороны китайского компетентного органа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в этом году проведено 9 инспекций предприятий и судов. Из них в отношении двух судов приостановлен прием импортных деклараций - до тех пор, пока не будут приняты эффективные меры по устранению выявленных нарушений. Видеоинспекции продолжаются.

«Среди системных нарушений китайская сторона отмечает:

- недостаточно эффективное расследование случаев обнаружения Китаем генетического материала новой коронавирусной инфекции в партиях российской продукции (источник заражения не был установлен), не были предприняты эффективные меры для устранения связанных с этим рисков;

- после возвращения рыболовного судна в порт ПЦР-тест не проводится, соответственно, мониторинг здоровья работников охватывает только период рабочего процесса;

- упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон;

- неэффективные процедуры прослеживаемости и отзыва некачественной продукции.

Представители Главного таможенного управления КНР также отметили, что проверки предприятий со стороны компетентного органа должны проводиться чаще, чем раз в два года», - рассказали в Россельхознадзоре.

МИД не видит политики в требованиях к рыбе

Вопрос о жестких требованиях для перевозчиков рыбной продукции в Китай задали министру иностранных дел Сергею Лаврову после его выступления в Дальневосточном федеральном университете. У главы МИД поинтересовались, какие переговоры в этом направлении ведутся переговоры с КНР и когда отечественному бизнесу стоит ждать послаблений.

Сергей Лавров не стал называть конкретные даты, напомнив, что переговоры ведет не Министерство иностранных дел, а соответствующие транспортные и санитарные власти.

«Не видим здесь никакой политики, как и поля для дипломатических инициатив, и только подчеркиваем важность как можно скорее обеспечить, чтобы специалисты разобрались во всех проблемах», - заявил глава МИД.

Он обратил внимание, что Россия тоже следит за качеством продукции, которую поставляют на рынок РФ зарубежные торговые партнеры. «Часто, независимо от состояния двусторонних отношений приходится «подвешивать» поставки той или иной продукции в целом ряде случаев: это и мясная продукция, и рыбная, - заметил министр. - Каждая страна имеет право использовать существующие у нее контрольные инструменты и механизмы».

Сергей Лавров выразил надежду, что скоро проблема будет решена «на основании профессиональных договоренностей санитарных властей и тех, кто следит за эпидемиологической ситуацией».

«Наши представители этим активно занимаются. Надо решить вопросы, связанные с угрозой переноса коронавирусной инфекции – это одна сторона дела. А вторая – соответствующие фитосанитарные правила должны обеспечиваться», - резюмировал министр.

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