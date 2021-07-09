Новости
Уполномоченное ведомство КНР по итогам видеоинспекций российских поставщиков рыбной продукции обратило внимание на ряд системных нарушений

Китай указал российским поставщикам на системные нарушения

Уполномоченное ведомство КНР по итогам видеоинспекций российских поставщиков рыбной продукции обратило внимание на ряд системных нарушений. Их перечень привел Россельхознадзор.

Напомним, проводить такие проверки потребовало Главное таможенное управление Китая. Рыбоперерабатывающие предприятия, а также рыболовные и транспортные суда, в партиях продукции которых на территории КНР выявили генетический материал коронавируса, должны быть подвергнуты видеоинспекции со стороны китайского компетентного органа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в этом году проведено 9 инспекций предприятий и судов. Из них в отношении двух судов приостановлен прием импортных деклараций - до тех пор, пока не будут приняты эффективные меры по устранению выявленных нарушений. Видеоинспекции продолжаются.

«Среди системных нарушений китайская сторона отмечает:

- недостаточно эффективное расследование случаев обнаружения Китаем генетического материала новой коронавирусной инфекции в партиях российской продукции (источник заражения не был установлен), не были предприняты эффективные меры для устранения связанных с этим рисков;

- после возвращения рыболовного судна в порт ПЦР-тест не проводится, соответственно, мониторинг здоровья работников охватывает только период рабочего процесса;

- упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон;

- неэффективные процедуры прослеживаемости и отзыва некачественной продукции.

Представители Главного таможенного управления КНР также отметили, что проверки предприятий со стороны компетентного органа должны проводиться чаще, чем раз в два года», - рассказали в Россельхознадзоре.

МИД не видит политики в требованиях к рыбе

Вопрос о жестких требованиях для перевозчиков рыбной продукции в Китай задали министру иностранных дел Сергею Лаврову после его выступления в Дальневосточном федеральном университете. У главы МИД поинтересовались, какие переговоры в этом направлении ведутся переговоры с КНР и когда отечественному бизнесу стоит ждать послаблений.

Сергей Лавров не стал называть конкретные даты, напомнив, что переговоры ведет не Министерство иностранных дел, а соответствующие транспортные и санитарные власти.

«Не видим здесь никакой политики, как и поля для дипломатических инициатив, и только подчеркиваем важность как можно скорее обеспечить, чтобы специалисты разобрались во всех проблемах», - заявил глава МИД.

Он обратил внимание, что Россия тоже следит за качеством продукции, которую поставляют на рынок РФ зарубежные торговые партнеры. «Часто, независимо от состояния двусторонних отношений приходится «подвешивать» поставки той или иной продукции в целом ряде случаев: это и мясная продукция, и рыбная, - заметил министр. - Каждая страна имеет право использовать существующие у нее контрольные инструменты и механизмы».

Сергей Лавров выразил надежду, что скоро проблема будет решена «на основании профессиональных договоренностей санитарных властей и тех, кто следит за эпидемиологической ситуацией».

«Наши представители этим активно занимаются. Надо решить вопросы, связанные с угрозой переноса коронавирусной инфекции – это одна сторона дела. А вторая – соответствующие фитосанитарные правила должны обеспечиваться», - резюмировал министр.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитайроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Перед отраслью открылись новые возможности

Генеральный директор компании «Дельта-Сервис» Евгений МЫЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Дельта-Сервис»

Евгений МЫЛЬНИКОВ

Морепродукты или фрукты? У нас нет предпочтений – сохраним и отправим всё

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.