Река Пымта на Камчатке вступила в «красную» путину

В Камчатском крае раньше намеченного открыт промысел лососей на рыболовных участках реки Пымта. Региональная комиссия по анадромным сдвинула срок из-за ранних и больших подходов горбуши.

Первоначально предполагалось, что промышленный лов тихоокеанских лососей и гольцов во всем Соболевском районе, по которому протекает Пымта, стартует 11 июля.

Однако на заседании комиссии 9 июля руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская рассказала о более ранних, относительно среднемноголетних сроков, и активно нарастающих подходах горбуши. Ученые рекомендовали начать промысел на Пымте для рационального освоения прогнозируемых объемов и во избежание избыточного пропуска самцов горбуши.

В итоге было принято решение об открытии промышленного рыболовства на речных участках Пымты с 12:00 9 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Также комиссия отменила проходные дни на РЛУ реки – 12, 13, 14 июля.

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