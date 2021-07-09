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В селе Липовка Пензенской области прошла торжественная церемония открытия бюста бывшего министра рыбного хозяйства РСФСР Николая ВАНЯЕВА

Строители рыбной отрасли

В селе Липовка Пензенской области 24 июня прошла торжественная церемония открытия бюста Николая Ваняева, министра рыбного хозяйства РСФСР в 1965–1982 гг. Памятник на его малой родине установили к 110-летию со дня рождения Николая Алексеевича по инициативе Ассоциации «Росрыбхоз» – в знак признания заслуг перед рыбной отраслью страны.

Выходец из Моршанского уезда Тамбовской губернии (сейчас это Башмаковский район Пензенской области), Николай Ваняев родился в 1911 г. в крестьянской семье. Как и многие его сверстники, рано начал работать, затем учился – сначала в Орле, а позже в Керчи.

Профильное образование по специальности ихтиолог-рыбовод Николай Ваняевполучил в Московском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства, закончив его в 1938 г. в первом выпуске. Вернулся в Керчь, где возглавил Азово-Черноморский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии.

В годы войны ушел на фронт, воевал, был ранен, контужен. После победы уехал на Дальний Восток – восстанавливать и строить рыбное хозяйство. Работал в организациях рыбной промышленности в Хабаровском крае, на Камчатке и во Владивостоке.

В 1962 г. Николая Ваняева переводят в Москву на должность замминистра, затем зампредседателя производственного комитета по рыбному хозяйству СССР. В 1965 г. он становится министром рыбного хозяйства РСФСР и остается на этом посту до 1982 г. Именно в этот период руководством страны были приняты законодательные и управленческие решения, заложившие базу для развития рыболовства и добычи рыбы в пресноводных водоемах на десятилетия вперед.

«В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1978 г. ставились четкие задачи по строительству рыбоводных прудов, созданию новых предприятий товарного рыбоводства, поэтапному увеличению объемов производства товарной рыбы, повышению показателей рыбопродуктивности, зарыблению водоемов для воспроизводства рыбных запасов и возмещению экологического ущерба», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Принятые меры позволили увеличить производство товарной рыбы в несколько раз. А выстроенная в те годы система рыбоводных хозяйств оказалась настолько устойчивой, что многие из них сумели пережить даже реформы 1990-х годов и работают до сих пор.

«Два года назад, когда мы отмечали 30-летие Ассоциации «Росрыбхоз», то решили, что пора вернуться к истории и напомнить о тех людях, кто создавал фундамент нашей нынешней отрасли рыбоводства, чтобы их знали и те, кто приходит в аквакультуру сейчас. Конечно, такой уважаемый и заслуженный человек как Николай Алексеевич был логичной кандидатурой. Он 16 лет руководил министерством, которое занималось рыбным хозяйством внутренних водоемов, включая использование рыбных ресурсов рек, озер и водохранилищ, их добычу, воспроизводство и, самое главное, товарное рыбоводство», – отметил председатель правления Росрыбхоза.

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Рыбоводные хозяйства вместе с ассоциацией собрали средства для изготовления бюста Николая Ваняева. Идею поддержали на его родине в Пензенской области, а местные власти определили место для памятника.

Установку бюста приурочили сразу к двум датам – 110-летию со дня рождения Николая Алексеевича и главному отраслевому празднику Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. На церемонии 24 июня собрались жители села Липовка, представители Росрыбхоза, Госдумы, областного правительства, руководители рыбоводных хозяйств Пензенской области и соседних регионов и внук Николая Ваняева – Алексей Витальевич Ваняев.

Ветераны рыбного хозяйства, которым довелось трудиться рядом с бывшим министром, вспоминали, каким он был в делах и в личном общении, а его земляки говорили, как важно хранить память о выдающихся людях, рожденных на пензенской земле, как ориентир для новых поколений.

«Жил по совести, работал честно, воевал отважно, – кратко охарактеризовал жизненный путь своего бывшего руководителя Василий Глущенко – он два года был заместителем Николая Ваняева. – Николая Алексеевича можно назвать человеком советского времени, преданным до конца своему делу, своей работе. Его главной задачей как министра рыбного хозяйства России было, чтобы в любом населенном пункте, где есть водный объект, можно было ловить и выращивать рыбу».

Чествование профессионалов, которые в советский период создавали и организовывали целые отрасли, это не только дань уважения прошлому, считают в Росрыбхозе. Это еще и популяризация рыбохозяйственных специальностей и пример карьерного пути для молодежи, которая только проявляет интерес к рыбоводству.

«Важно, что жители Пензенской области знают и помнят, что был такой человек как Николай Ваняев. К сожалению, на родине другого выдающегося деятеля рыбной отрасли, министра рыбного хозяйства СССР Александра Ишкова в Ставропольском крае вы не найдете зримых свидетельств его жизни и труда», – указал Василий Глущенко.

Для рыбаков Александр Акимович Ишков – это знаковая, легендарная фигура. Его считают создателем мощнейшего крупнотоннажного рыбопромыслового флота СССР, который вел добычу рыбы во всех районах Мирового океана. В Москве мемориальная табличка с именем Александра Ишкова размещена на фасаде здания Федерального агентства по рыболовству, учреждена медаль к 100-летию со дня его рождения.

«Рыбопромышленники до сих пор пользуются технической базой и наработками, которые были созданы в советское время, при Ишкове. Это относится и к флоту – пусть эти суда старые, но их модернизируют и эксплуатируют, – напомнил Василий Глущенко. – Мы все уважаем министра Александра Ишкова. Думаю, было бы неплохо, если бы на его родине в Ставрополе появился аналогичный памятник. Разве нам, рыбакам, это не по силам? Можно создать небольшой комитет, несколько человек, которые будут этим заниматься. Думаю, и руководство Росрыболовства поддержит такое начинание рыбацкого сообщества».

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