Моллюсков моря Селиш сгубила аномальная жара

У тихоокеанского побережья США и Канады погибло порядка 1 млрд морских обитателей. Причиной ученые считают рекордную жару в сочетании с очень низким приливом.

В конце июня на северо-западе Тихого океана установилась необычайно высокая температура. В частности, в канадской провинции Британская Колумбия столбики термометров поднялись до 49,4 °C, пишет The Washington Post. Это привело к масштабному замору в море Селиш – водной системе между Британской Колумбией и американским штатом Вашингтон.

Руководитель программы исследований по оценке запасов морских беспозвоночных Департамента рыболовства и океанов Канады Кен Фонг назвал нынешнюю тепловую волну «совершенно экстраординарной». По данным департамента, морские тепловые волны различной интенсивности участились на тихоокеанском побережье Канады, по крайней мере, с 2014 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Убытки понесли марифермы. По мнению морского биолога из Вашингтонского университета Эмили Каррингтон, гибель мидий и других двустворчатых моллюсков может привести к разрушению всей экосистемы.

Одна из устричных ферм призвала в соцсети голосовать за политиков, «которые достаточно смелы, чтобы бороться с изменением климата».

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