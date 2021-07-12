РЖД стали возить больше рыбы с Дальнего Востока

За первое полугодие по железной дороге из Приморского края отправлено свыше 285 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 17,2% больше показателя за аналогичный период 2020 г.

В июне было погружено более 50,8 тыс. тонн рыбо- и морепродукции (+30,9% к июню прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД.

По данным компании, перевозка рыбы и морепродуктов в контейнерах с начала года составила 183,3 тыс. тонн (+22,6%), в рефрижераторных вагонах отправлено 101,8 тыс. тонн (+8,6%).Основной объем рыбной продукции в январе-июне отгружен в адрес грузополучателей Московской области (125,2 тыс. тонн), Сибири (55,2 тыс. тонн) и Урала (31,5 тыс. тонн).

В РЖД отметили, что экспортные отгрузки рыбы со станции Угловая за шесть месяцев составили 29,7 тыс. тонн. Только в июне из Приморья в Китай было отправлено 9,7 тыс. тонн – в 13 раз больше, чем в июне 2020 г.

«Такие перевозки стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений», - напомнили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews