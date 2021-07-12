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Заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим АБЮДУЛМУСЛИМОВ проинспектировал ход строительства рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле. Фото пресс-службы правительства республики

Канал-рыбоход в Дагестане поможет осетровым и фермерам

На Каргалинском гидроузле в Республике Дагестан идет строительство рыбоходного канала. Он позволит пропускать осетровых Терека на нерест в обход плотины и обеспечивать бесперебойную подачу воды на поля.

Каргалинский гидроузел имеет большую социальную значимость – он подает воду Терека на ряд оросительных систем в Тарумовском, Кизлярском, Бабаюртовском и других районах Дагестана и Чечни. К гидроузлу сегодня привязаны 114 тыс. га мелиорированных сельскохозяйственных земель.

В начале года государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на реконструкцию комплекса гидротехнических сооружений. Реализация проекта, финансируемая в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК», рассчитана на период с 2021 по 2024 гг., сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Предусмотрена реконструкция сооружений головного водозаборного гидроузла. Будет реконструирован и Дельтовый оросительный канал с протяженностью в 18 км, начиная от Каргалинского шлюза до Копайского гидроузла. На головном участке до шлюза-регулятора будет установлено рыбозащитное сооружение.

Другой важный момент, предусмотренный проектом, – строительство обводного канала для прохождения рыбы на нерест с реки Терек минуя Каргалинскую плотину.

«Строительство канала, с одной стороны, позволит исключить ущерб популяциям обитающих в реке Терек и мигрирующих по ней видам рыб, и в первую очередь осетровым. С другой стороны, воду в оросительные каналы можно будет подавать постоянно, что позволит избежать потерь сельхозпродукции, которые несут земледельцы из-за недостатка воды для поливов свои угодий», - обратили внимание в правительстве республики.

В мае мелиораторы приступили к строительству рыбоходного канала протяженностью 330 м. Планируется, что он будет разделен на три секции: входная и выходная части, а также так называемый «лестничный рыбоход». Представитель подрядной организации заявил, что работа проходит в штатном режиме, сдать объект в эксплуатацию планируют до конца года.

«Река Терек является одной из главных водных артерий Республики Дагестан. И ситуация, когда для прохода рыбы на нерест в течение двух суток приходилось прекращать подачу воды на поля, в том числе и на рисовые чеки, была не совсем удобной. Наши рисоводы и фермеры неоднократно этот вопрос поднимали», - напомнил заместитель председателя правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он отметил, что просьбы фермеров услышали и власти региона, и Министерство сельского хозяйства РФ. «Со слов мелиораторов, строительство данного канала будет завершено до конца текущего года, и начиная со следующего года у нас никаких перебоев с подачей поливной воды не будет», - подчеркнул зампред.

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