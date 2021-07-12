Норвегия собирается упорядочить «нормативку» для аквакультуры

Правительство Норвегии опубликовало новую стратегию в области аквакультуры. Документ предполагает пятикратный рост производства лосося к 2050 г. – до 5 млн тонн. Одна из стимулирующих мер – упрощение лицензирования.

Новая стратегия размещена на сайте правительства страны, сообщает корреспондент Fishnews. Документ представляет собой план развития норвежской аквакультуры на ближайшие 10-15 лет.

Предполагается проанализировать возможность реформы управления отраслью, чтобы сделать ее более эффективной и скоординированной. В том числе предусмотрено создание специального комитета, который займется упорядочением и адаптацией правил лицензирования к нуждам отрасли. Нынешняя система представляет собой «лоскутное одеяло» различных схем лицензирования, которые могут быть упрощены и согласованы с новой стратегией, отмечает отраслевой портал Intrafish.

Также предполагается рассмотреть меры по снижению заболеваемости рыбы, содействовать в развитии технологий установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Кроме того, стратегия включает ревизию правил экологически чистого сельского хозяйства, стимулирование создания новых кормов, работу над таможенными правилами для экспорта, а также поддержку научных исследований.

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