Россия присоединится к конвенции по уборке морей

Правительство РФ поддержало законопроект о присоединении к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов. Международные договоренности должны обеспечивать быструю и эффективную уборку акваторий.

Проект федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 г.» будет внесен в Госдуму - такое решение приняло правительство РФ.

Законопроект подготовлен, чтобы устранить пробелы в регулировании вопросов предоставления гарантий или финансового обеспечения от возможного ущерба, связанного с морским судоходством, в части удаления затонувших судов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Найробийская конвенция была принята в мае 2007 г. Ее цель - установить единообразные международные правила и процедуры, направленные на быстрое и эффективное удаление затонувших судов и выплату компенсаций за связанные расходы.

Документ регламентирует направления сообщения об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности владельца судна.

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